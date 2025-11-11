UNaB: últimos días para sumarse al ciclo lectivo 2026  

La gestión es online. La oferta académica abarca 14 carreras. La información.

La preinscripción para el ciclo lectivo 2026 de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) finaliza en pocos días. Hay tiempo de realizar el trámite hasta este viernes, 14 de noviembre. La institución cuenta con más de 5000 estudiantes, 400 egresados y un campus en expansión.

¿Cómo es?

La gestión es virtual a través del sitio oficial. Podés acceder haciendo clic aquí. Allí, se detallan los pasos y la documentación requerida. También, se pueden realizar consultas por e-mail a inscripciones@unab.edu.ar o por las redes de la UNaB.

La oferta académica abarca 14 carreras que responden a las demandas actuales del mundo laboral y de la sociedad. Estas son:

Licenciaturas

Administración

Ciencia de Datos

Ciencia Política

Enseñanza de la Matemática

Logística y Transporte

Enfermería (su proceso de ingreso ya se completó).

Tecnicaturas universitarias

Acompañamiento Terapéutico

Automatización y Control

Ciencia de Datos

Comunicación Digital

Diseño y Desarrollo de Producto

Gestión de las Organizaciones

Logística y Transporte

Programación.

El ingreso

El acceso a las carreras incluye la realización del Curso de Preparación Universitaria (CPU) durante febrero. Se trata de una instancia obligatoria de cuatro semanas, formativa y niveladora. Se dicta en los turnos mañana, tarde y noche.

En este sentido, el CPU busca facilitar la adaptación al entorno universitario y además brindar las primeras herramientas para el estudio en el nivel superior.

“En tiempos de incertidumbre y transformaciones aceleradas, la UNaB reafirma su compromiso por una educación pública, inclusiva y vinculada al desarrollo local, ofreciendo una propuesta académica que combina innovación, ciencia y tecnología con un fuerte sentido territorial”, indicaron desde la institución.