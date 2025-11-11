Mié, 12/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2508
SOCIEDAD
martes 11 de noviembre de 2025

UNaB: últimos días para sumarse al ciclo lectivo 2026  


La gestión es online. La oferta académica abarca 14 carreras. La información.

La preinscripción para el ciclo lectivo 2026 de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) finaliza en pocos días. Hay tiempo de realizar el trámite hasta este viernes, 14 de noviembre. La institución cuenta con más de 5000 estudiantes, 400 egresados y un campus en expansión.

 

¿Cómo es?

La gestión es virtual a través del sitio oficial. Podés acceder haciendo clic aquí. Allí, se detallan los pasos y la documentación requerida. También, se pueden realizar consultas por e-mail a inscripciones@unab.edu.ar o por las redes de la UNaB.

La oferta académica abarca 14 carreras que responden a las demandas actuales del mundo laboral y de la sociedad. Estas son:

Licenciaturas

  • Administración
  • Ciencia de Datos
  • Ciencia Política
  • Enseñanza de la Matemática
  • Logística y Transporte
  • Enfermería (su proceso de ingreso ya se completó).

 

Tecnicaturas universitarias

  • Acompañamiento Terapéutico
  • Automatización y Control
  • Ciencia de Datos
  • Comunicación Digital
  • Diseño y Desarrollo de Producto
  • Gestión de las Organizaciones
  • Logística y Transporte
  • Programación.

 

El ingreso

El acceso a las carreras incluye la realización del Curso de Preparación Universitaria (CPU) durante febrero. Se trata de una instancia obligatoria de cuatro semanas, formativa y niveladora. Se dicta en los turnos mañana, tarde y noche.

En este sentido, el CPU busca facilitar la adaptación al entorno universitario y además brindar las primeras herramientas para el estudio en el nivel superior.

“En tiempos de incertidumbre y transformaciones aceleradas, la UNaB reafirma su compromiso por una educación pública, inclusiva y vinculada al desarrollo local, ofreciendo una propuesta académica que combina innovación, ciencia y tecnología con un fuerte sentido territorial”, indicaron desde la institución.

