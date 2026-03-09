UPD en Brown: ruidos y estruendos desde la madrugada despertaron alegría para unos y pesadilla para otros

Los festejos del "Ultimo Primer Día" comenzaron en casas y salones, luego se trasladaron a las plazas y culminaron con la llegada a los colegios. Los detalles.

Cientos de estudiantes del sexto año de secundaria celebraron este lunes, 9 de marzo, el tradicional Último Primer Día (UPD) en distintos puntos de Almirante Brown. Se trata de una costumbre que marca el inicio del ciclo lectivo para quienes transitan su último año.

Sin embargo, esta celebración despertó malestar entre vecinos, quienes vieron interrumpido su descanso a causa de los fuertes estruendos durante las primeras horas del día.

¿Cómo se vivió?

Desde la madrugada, grupos de jóvenes se reunieron en casas particulares y salones de eventos, donde compartieron las primeras horas del festejo con música, baile, comida y juegos. En esos espacios aprovecharon para divertirse, sacarse fotos, cantar y celebrar juntos la llegada de un momento muy esperado: el inicio de su último año de secundaria.

Luego, entre banderas, disfraces y bombos, se trasladaron a las diferentes plazas del distrito. Allí se sumaron con estudiantes de otras escuelas. Uno de los puntos de encuentro más elegidos cada año es la plaza Brown de Adrogué. En esta oportunidad, volvió a ser el epicentro de los festejos. Hubo cientos de adolescentes, muchos de ellos con uniformes personalizados para la ocasión y distintos elementos de cotillón.

En ese espacio se escucharon cánticos, silbatos y redoblantes, mientras las bengalas de humo, la espuma y los distintivos de cada institución dieron color al encuentro. Todo fue alegría, emoción y expectativa por lo que será su último ciclo lectivo. En contracara, la jornada ocasionó disgusto entre muchos vecinos, debido a la intensidad del ruido de los cohetes y la interrupción del descanso.

El UPD

Se convirtió en una tradición entre los estudiantes de sexto año, quienes suelen organizar encuentros durante la noche previa para luego asistir juntos al inicio de la jornada escolar.

En varios establecimientos del distrito, directivos y docentes acompañaron el ingreso de los alumnos, mientras que en algunos casos se realizaron actividades especiales para recibir a los futuros egresados.