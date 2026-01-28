Vacunación antirrábica gratuita en Burzaco: ¿Cuándo será?

La rabia es una enfermedad 100% prevenible y la inoculación es la herramienta más eficaz para proteger la salud de las mascotas. Conocé más.

Con el foco puesto en el bienestar animal, Zoonosis Brown realizará una jornada de vacunación antirrábica gratuita destinada a perros y gatos. La actividad tendrá lugar este sábado 31 de enero, en Burzaco.

¿Dónde será?

La atención comenzará a las 8.30 y se extenderá hasta las 12 hs. Será en la sede de la entidad, ubicada en Martín Fierro 33, esquina avenida Monteverde, de dicha localidad.

Asimismo, informaron que la jornada se desarrollará sin atención veterinaria, por lo que únicamente se aplicará la vacuna antirrábica y además se realizará el retiro de puntos.

En este marco, se recomienda llevar a los perros con collar y correa, y a los gatos dentro de una bolsa de red. De este modo, se garantizará la seguridad de los animales y de los vecinos que asistan.

Sobre la vacuna

Es obligatoria y anual para perros y gatos a partir de los 3 meses de edad. La rabia es una enfermedad 100% prevenible y la dosis es la herramienta más eficaz para proteger la salud de las mascotas y de toda la comunidad.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas de prevención y cuidado de la salud animal que impulsa el Municipio. Se busca con ello evitar la propagación de la rabia y promover la tenencia responsable.