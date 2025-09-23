Varios comercios estarán cerrados este lunes 29 en Brown: ¿Por qué?

Conocé los detalles en la nota.

En concordancia con otros lugares del país, varios locales de Almirante Brown permanecerán cerrados este lunes, 29 de septiembre. Se debe al Día del Empleado de Comercio, el cual se trasladó a dicha jornada pese a que se conmemora el 26 de este mes.

¿Cómo es?

El cambio de día fue por un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras empresarias del sector. El objetivo es facilitar la organización de los comercios y darles a los empleados un descanso más conveniente.

En esa línea, negocios de diferentes rubros, tiendas, supermercados, mayoristas, bazares y shoppings permanecerán sin atención al público el lunes 29. La jornada quedó establecida a través de la Ley 26.541.

A raíz de esto, si bien los locales no están forzados a cerrar, los trabajadores no estarán obligados a prestar servicio, asimilándose el día a un feriado en todos los efectos legales. Si los dueños los convocan, deberán pagarles un recargo del 100% sobre su salario por la jornada.