Vecino de Calzada se coronó campeón mundial de Taekwondo en Italia: "Estoy enormemente feliz”

Se trata de Gonzalo Espasandin, quien ganó la categoría TUL V Dan Adulto en la ITF World Championships. Los detalles.

La perseverancia y el constante trabajo terminan dando resultados y Gonzalo Espasandin es un ejemplo de eso. El oriundo de Rafael Calzada se consagró campeón mundial de taekwondo en el XXIII ITF World Championships realizado en Jesolo, Italia.

¿Cómo fue?

El browniano se quedó con la categoría TUL V Dan Adulto. Luego de derrotar en las semifinales al campeón de Europa, sucedió algo inédito en la definición del oro: se enfrentó con su compatriota Lucas Umaño. Allí, después de tantos años de intentarlo, logró su ansiada medalla dorada.

“En el selectivo quedé segundo, perdí con un compañero de Selección que es excelente. Ambos viajamos al Mundial y nos tocaron llaves complicadas, pero los eliminamos y por primera vez hubo una final de dos argentinos”, explicó Espasandin a www.deBrown.com.ar.

Esta no fue sólo una competencia especial para el browniano por la obtención sino porque se trató de su último mundial en esta categoría. “Sos adulto hasta los 34 años y luego pasas a veteranos. En la carrera de todo competidor, adultos se siente especial. Es su punto máximo de rendimiento, sin desmerecer a las otras”, detalló.

La importancia

En taekwondo existen dos maneras de ser campeón mundial. Una es la World Cup, en la cual no hay que ganar ningún selectivo y sólo basta con anotarse para competir. La otra es la mencionada World Championships, donde sólo va el campeón y subcampeón de cada país.

En este marco, el oriundo de Rafael Calzada dejó en claro que este última es “más prestigioso”, por lo cual se trata del “broche de oro” a su ciclo de adultos. “Es una satisfacción personal obtener un podio en este torneo en esta franja de edad”, enfatizó el alumno de Gustavo Burgos.

Asimismo, Espasandin puntualizó en que le da aún más valor al haberlo hecho en la categoría de tules. Estos son patrones de movimientos estipulados. La competencia consiste en ver quién tiene la técnica más pulida y los jueces evalúan diferentes cosas, como ritmo o equilibro, entre otras.

“Era mi última oportunidad de ser campeón en tules, que es una categoría superprestigiosa. Habla de la técnica del competidor. Estoy enormemente feliz”, sentenció el browniano a este medio.