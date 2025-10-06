Vecinos contemplaron el paso de un locomotora histórica que circuló por estaciones de Brown

Fue el sábado. Partió de Plaza Constitución con destino a Chascomús. Mirá el video.

Un viaje al pasado. Un tren histórico circuló por las vías de Almirante Brown y congregó a vecinos que no quisieron perderse este acontecimiento único. Fue el sábado, 4 de octubre. Las imágenes y videos no tardaron en llegar a las redes sociales y reunir comentarios cargados de nostalgia.

¿Cómo fue?

El Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada fue el encargado de poner en marcha esta iniciativa. La formación que unió Plaza Constitución con Chascomús, partió de la terminal porteña a las 10.17 hs.

Según informaron, la unidad estuvo integrada por las locomotoras General Electric U13c 6016 y otra a vapor Vulcan Foundry 12E 3925. Sumado al furgón de cola BK, el vagón postal Werkspoor 4053, dos coches Pullman Werkspoor (440 y 441) y el Pullman Hitachi 625.

El tren contó además con una grilla de horarios específicos. Esto permitió que los vecinos pudieran esperar su paso en la estación más cercana. En su camino, se detuvo unos minutos en Temperley, Alejandro Korn y Brandsen. Finalmente, arribó a Chascomús a las 12:47 y permaneció en exposición hasta las 18 hs.

“Me gustó mucho la locomotora, son unos artesanos esa gente”, “Belleza argentina”, “¡Emocionante volver a verla!”, “Soy de la época de la máquina a vapor con vagones de madera, la pucha me pesan los recuerdos y los años” y “Volví a mi niñez”, fueron algunos de los comentarios de los vecinos en redes.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>