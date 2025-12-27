Vecinos de San José pasaron Nochebuena a oscuras y llevan más de 70 horas sin luz

Se cortó en horas de la mañana y nunca más volvió. Edesur no da respuesta. “Hay gente insulinodependiente que tiene medicación que necesita frío, un bebé prematuro, gente sin agua”, denunció una de las afectadas a De Brown.

Ya empezó el verano y las altas temperaturas se volvieron simplemente insoportables. Este problema se agrava más por los reiterados cortes de luz que no permiten que los vecinos empleen diferentes medios para refrescarse. Esta es la pesadilla que se vive actualmente en San José.

Alrededor de 14 hogares de la localidad browniana se encuentran sin suministro eléctrico desde el pasado a miércoles, a las 11:30 hs. El inconveniente afecta a quienes habitan sobre la calle 30 de Septiembre, entre Salta y Jujuy.

En este marco, lo que debía ser un día de festejo se convirtió en una odisea por sobrevivir al calor. “Nadie da una respuesta, un mensaje, o motivo, nada. Hay gente insulinodependiente que tiene medicación que necesita frío, un bebé prematuro, gente sin agua. Ya no sabemos a quién recurrir o hacer”, denunció desesperada Paula Domínguez en diálogo con www.deBrown.com.ar.

¿Cuándo vuelve?

Pese a que es el cuarto día en que el inconveniente persiste y a los cientos de reclamos, Edesur no da una solución favorable a los damnificados. En esta línea, la solidaridad se volvió clave para sobrepasar esta situación de la mejor manera posible.

“En ningún momento vino el servicio ni por un rato siquiera. Los pocos vecinos que sí tenemos luz le estamos dando agua al resto como para uso básico y guardando la comida”, contó y agregó: “Ni Edesur ni el Enre dan una respuesta. Teníamos esperanza de que ayer que fue hábil vuelva el servicio, pero nada. Además, la gente ya no tiene agua corriente”.