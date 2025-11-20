Video: así cayó una pareja que asaltaba a transeúntes en una plaza de Claypole

Tirándo a sus víctimas al piso, los delincuentes se llevaron una bicicleta y objetos personales. Mirá las imágenes.

Una pareja quedó detenida en las últimas horas tras asaltar a dos personas en Claypole. El hecho se detectó a través de las cámaras de monitoreo instaladas en la zona. De este modo, se alertó a la Policía y además se pudo recuperar los objetos robados.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió en horas de la noche, en la plaza Vicente Re, ubicada en el cruce de República de la India y Salaberry. Según puede observarse en las imágenes, los delincuentes sorprendieron a las víctimas y, tirándolos al piso, lograron apoderarse de una bicicleta y objetos personales.

Ante esta situación, desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) emitieron una alerta a la Comisaría. Al arribar inmediatamente al lugar, los oficiales lograron capturar a los responsables, un hombre y una mujer, tras una intensa persecución a pie por el barrio.

“Merced al uso de una de las 2 mil cámaras de monitoreo que instalamos en las localidades brownianas la Policía Bonaerense detuvo a dos delincuentes en Claypole”, indicó el intendente Mariano Cascallares tras el hecho.

Además, agregó: “Como siempre nuestra prioridad es continuar sumando cada vez más herramientas para cuidar a las familias brownianas”.

