Video: así cayó una pareja que asaltaba a transeúntes en una plaza de Claypole

Tirándo a sus víctimas al piso, los delincuentes se llevaron una bicicleta y objetos personales. Mirá las imágenes.
Una pareja quedó detenida en las últimas horas tras asaltar a dos personas en Claypole. El hecho se detectó a través de las cámaras de monitoreo instaladas en la zona. De este modo, se alertó a la Policía y además se pudo recuperar los objetos robados.
El hecho ocurrió en horas de la noche, en la plaza Vicente Re, ubicada en el cruce de República de la India y Salaberry. Según puede observarse en las imágenes, los delincuentes sorprendieron a las víctimas y, tirándolos al piso, lograron apoderarse de una bicicleta y objetos personales.
Ante esta situación, desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) emitieron una alerta a la Comisaría. Al arribar inmediatamente al lugar, los oficiales lograron capturar a los responsables, un hombre y una mujer, tras una intensa persecución a pie por el barrio.
“Merced al uso de una de las 2 mil cámaras de monitoreo que instalamos en las localidades brownianas la Policía Bonaerense detuvo a dos delincuentes en Claypole”, indicó el intendente Mariano Cascallares tras el hecho.
Además, agregó: “Como siempre nuestra prioridad es continuar sumando cada vez más herramientas para cuidar a las familias brownianas”.
