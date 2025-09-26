Video: así detuvieron a un hombre que intentó robar un auto en el bingo de Adrogué

Por las cámaras de monitoreo, siguieron los pasos del acusado y fue aprehendido. Mirá las imágenes.

La Policía bonaerense detuvo en las últimas horas a un hombre que intentó robar un vehículo en Adrogué. Fue gracias a las cámaras de monitoreo instaladas en distintos puntos de Almirante Brown.

¿Cómo fue?

Todo comenzó en el estacionamiento del Bingo de dicha localidad, donde el personal de seguridad observó al sospechoso cuando buscaba abrir un auto. Ante esta situación, avisaron al 911 vía llamada.

Acto seguido, el hombre huyó del sitio y cruzó la avenida Yrigoyen para arrojar su campera y pertenencias dentro del predio de Carrefour. Desde el Centro de Operaciones Municipal (COM), lograron verlo por las cámaras cercanas y dieron alerta a la Policía, que rápidamente detuvo al sospechoso.

"Seguimos acompañando el accionar policial y sumando herramientas para la prevención, como las Alarmas Comunitarias, los Corredores Escolares Seguros, la nueva flota de 58 móviles policiales y las 30 motos de alta cilindrada que acabamos de incorporar para la Policía Bonaerense", afirmó el intendente Mariano Cascallares.