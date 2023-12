Video: así fue el rescate del niño que cayó abajo del tren en Burzaco

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. La información.

La estación de Burzaco fue escenario en los últimos días de un tenso momento. Ocurrió cuando una policía salvó a un niño que corrió hacia el andén y cayó debajo del tren. Recientemente, trascendió el video donde se registró la inquietante secuencia.

¿Qué pasó?

El hecho sucedió cerca de las 20 hs del sábado, 23 de diciembre. Según indicaron fuentes oficiales, el menor intentó tocar una formación cuando sucedió el accidente. Todo fue divisado por las cámaras de seguridad e inmediatamente se activó un protocolo de emergencia.

El tren había comenzado su marcha, pero se detuvo por los gritos de las personas que se encontraban en la estación. Así, la oficial Sofia Gisele Sotelo, perteneciente a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense, arriesgó su vida para rescatarlo.



"Metí la mitad de mi cuerpo hacia abajo porque no podía tirarme del todo, le grité que me de la mano y, cuando veo que apenas me agarra, lo tiré con fuerza. Eso hizo que lo saque”, explicó la uniformada a www.deBrown.com.ar.

El niño fue asistido por integrantes del sistema de emergencias médicas 107 AB del Municipio. Luego, lo trasladaron al hospital Lucio Menéndez para una observación. Se encuentra fuera de peligro y sólo con traumatismos por el golpe.