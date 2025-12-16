Video: impresionante incendio de una casa de dos plantas de Mármol

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios Almirante Brown trabajaron en el lugar. Mirá las imágenes.

Un feroz incendio se vivió en las últimas horas en una vivienda de dos plantas de José Mármol. Se debe a que el fuego avanzó a gran velocidad y consumió casi la totalidad de la vivienda.

¿Qué pasó?

El siniestro sucedió en un chalet ubicado en el cruce de las calles Dorrego y Canale. Si bien no trascendió el motivo que lo ocasionó, se originó en la planta alta y se propagó hacia abajo.

Debido a la intensidad de las llamas, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown se hicieron presentes en el lugar. En esta línea, trabajaron para controlar y combatir el incendio, evitando así que se extienda a las casas linderas.

La terrorífica escena fue captada por los vecinos. Allí se puede apreciar la magnitud que tuvo el siniestro. Afortunadamente, según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, no hubo que lamentar heridos.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>