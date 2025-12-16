Mar, 16/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2542
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
martes 16 de diciembre de 2025

Video: impresionante incendio de una casa de dos plantas de Mármol


Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios Almirante Brown trabajaron en el lugar. Mirá las imágenes.

Imágenes: Bomberos Voluntarios Almirante Brown

Un feroz incendio se vivió en las últimas horas en una vivienda de dos plantas de José Mármol. Se debe a que el fuego avanzó a gran velocidad y consumió casi la totalidad de la vivienda.

 

¿Qué pasó?

El siniestro sucedió en un chalet ubicado en el cruce de las calles Dorrego y Canale. Si bien no trascendió el motivo que lo ocasionó, se originó en la planta alta y se propagó hacia abajo.

Debido a la intensidad de las llamas, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown se hicieron presentes en el lugar. En esta línea, trabajaron para controlar y combatir el incendio, evitando así que se extienda a las casas linderas.

La terrorífica escena fue captada por los vecinos. Allí se puede apreciar la magnitud que tuvo el siniestro. Afortunadamente, según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, no hubo que lamentar heridos.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram