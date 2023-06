Video: Lautaro Acosta fue excluido de su casa por la Policía

La vivienda ahora quedó a disposición de su expareja, quien había advertido que no tenía un lugar donde vivir con el hijo de ambos. Las imágenes.

Tras ser acusado por violencia de género, el futbolista Lautaro Acosta, oriundo de Glew, fue excluido de su casa este miércoles por la noche. La medida además incluye una restricción perimetral con prohibición de acercamiento hacia su pareja Ludmila Isabella, de 26 años.

¿Cómo fue?

El procedimiento se realizó en la vivienda, ubicada en la avenida Fernández 315, Temperley. Según trascendió, el ídolo del Club Lanús no opuso ningún tipo de resistencia ni desacató a la autoridad.

En las imágenes que se difundieron, se puede observar que Acosta estaba acompañado por un grupo de personas. Cargó bolsas en la camioneta y se marchó escoltado por la Policía Bonaerense.

Tras ello, la propiedad quedó a cargo de su exesposa y denunciante. Esta decisión se impuso teniendo en cuenta que Ludmila había manifestado que no tenía un lugar donde vivir con el hijo de ambos.



El caso

La víctima denunció “sufrir violencia física, psicológica y económica”. "Tengo fotos y audios para demostrarlo”, afirmó en un comunicado y lamentó que el delantero de Lanús permanece "impune, viaja y sigue jugando pese al monstruo de persona que es".

Y agregó: “A mí ya me cago la vida, me la arruinó. Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el piso y hasta me llegó a dar una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita”.

Ludmila realizó la denuncia el 8 de junio pasado. Sin embargo, en mayo de 2019, había ya hecho lo mismo por maltratos, aunque luego volvió a estar en pareja con él.

La causa

Fue caratulada como "Amenazas-Violencia de Género". Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº17 y Juzgado de Familia N°10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.