Video: vecinos expulsaron a usurpadores de una histórica casa de Claypole

Sucedió a metros de la estación. ¿Qué pasó?

Un grupo de vecinos y comerciantes se autoconvocaron para sacar a una familia que había usurpado una casa en Claypole. La vivienda es considerada un patrimonio de la localidad, ya que perteneció al fallecido Juan Carlos Salaberry, un reconocido doctor de la zona.

¿Qué pasó?

El hecho sucedió el pasado martes, 3 de febrero, en José Ignacio Rucci al 1300, a pocos metros de la estación ferroviaria. Según trascendió, una pareja y una menor de edad se habían metido de manera ilegal hacía tres días a dicho domicilio.

Debido a la demora en el accionar de la Justicia, vecinos y comerciantes se organizaron para expulsar a los ocupas a través de redes sociales con un mensaje claro: “Nos vamos a juntar al lado del Delfín. La casa es patrimonio de Claypole, no podemos permitir que se la queden”.

Así, se hicieron presentes con palos y barrotes en la fachada de la vivienda. Tras un momento de tensión, lograron expulsar a los usurpados. Un patrullero se hizo presente en el lugar y se llevó a la familia a una dependencia, donde pasaron la noche antes de recuperar la liberad.

De esta manera, gracias al accionar de los vecinos, la casa volvió a manos del sobrino de “Pelusa” Salaberry, el querido neurocirujano que falleció hace 20 años.