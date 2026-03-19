Vigilia por el Golpe: habrá shows, muestras y un mural de velas en Burzaco

Participarán espacios culturales, instituciones educativas y artistas locales. El cronograma.

Como cada año, Almirante Brown llevará adelante este lunes, 23 de marzo, una vigilia al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976. Será una jornada cultural abierta a la comunidad.

¿Dónde lo harán?

La iniciativa tendrá como escenario el playón de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en la intersección de 9 de Julio y Pellegrini, en Burzaco. Comenzará a las 17 hs.

Incluirá muestras, exposiciones, charlas y espectáculos en vivo, con la participación de espacios culturales, instituciones educativas y artistas locales. Se presentarán:

17 hs: teatro Envión 1 y 2

17:30 hs: programa Jóvenes y Memoria de la Escuela Secundaria N°28

18 hs: radio abierta

19 hs: ballet “Querencia Madres”

19:30 hs: “Bartolinas”

20 hs: comparsa “Muga al Borde”

21:30 hs: grupo “Nueva Era Percusión”

22:30 hs: obra “Blanco sobre Blanco”

23 hs: banda “Contra todos los males de este mundo”, con un tributo a Luis Alberto Spinetta

23:45 hs: mural de las Velas.

Otra propuesta

El sábado previo, 21 de marzo, a las 20 hs, se proyectará la película documental “La Guardería”. Será en la Casa de la Cultura Luis Sandrini de Don Orione, situada en avenida Eva Perón 1948. La actividad será con entrada gratuita e ingreso por orden de llegada.

"Todas estas iniciativas se enmarcan en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976, reafirmando el compromiso del pueblo y gobierno de Almirante Brown con la Memoria, la Verdad y la Justicia", indicó Mariano Cascallares.