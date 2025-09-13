Visita a Castelforte, festival solidario y obras, así se vivirá este finde en Brown

Conocé la grilla completa.

Con pronóstico primaveral, llega un nuevo finde a Almirante Brown. Para cortar con la rutina y disfrutarlo en familia, lanzaron una variada grilla de actividades culturales y recreativas. Habrá obras de teatro, recitales, tributos y una nueva visita a Castelforte, el castillo de Adrogué.

¿Qué elegir?

Sábado 13

Obra “Lo cuento porque lo he vivido”: bajo la dirección de Marisa Brondo. Será a las 17:30 hs , en el Museo y Archivo Histórico “La Cucaracha” de Adrogué (Diagonal Almirante Brown 1386).

bajo la de Será a las , en el (Diagonal Almirante Brown 1386). Ciclo de Tributos: con “ Inevitable ” (homenaje a Shakira ), “ Dos en la Ciudad” ( Fito Páez) y “Calamardos” (Andrés Calamaro). Arrancará a las 20 hs, en la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224).

con “ ” (homenaje a ), “ ( Arrancará a las en (Esteban Adrogué 1224). Visita a “Castelforte”: A partir de las 15 hs, se realizará una charla histórica y luego comenzarán las visitas guiadas a los túneles y al museo. El castillo se encuentra en Rosales 1521, Adrogué. El acceso será por orden de llegada y se cobrará un bono contribución de $4000.

Domingo 14

Festival de Rock Solidario : Comenzará a las 11 hs , en el Parque Don Orione (Eva Perón y Marechal). La entrada será un alimento no perecedero a beneficio de merenderos y comedores. Podrá ser: leche, chocolate, arroz, fideos, puré de tomate, lentejas, azúcar, harina, aceite o levadura.

: Comenzará a las , en el (Eva Perón y Marechal). La será un a beneficio de Podrá ser: Corourbanosur: una experiencia musical única donde se presentará el espectáculo “Mar de Fondo”, bajo la dirección de Fernando Mozzo. Será desde las 18 hs, en la Casa de la Cultura Adrogué. Se ingresará por orden de llegada.