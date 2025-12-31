Vísperas de Año Nuevo: ¿A qué hora partirán los últimos trenes este miércoles?

Al igual que en Navidad, hoy las unidades circularán con horario de sábados. El jueves 1, lo harán como domingos y feriados. Los detalles.

Durante Año Nuevo, el transporte público vuelve a cambiar sus cronogramas habituales. Debido a ello, Trenes Argentinos difundió la grilla de los últimos servicios que brindarán este miércoles, 31 de diciembre.

¿Cuáles son los horarios?

Durante toda la jornada, las formaciones tendrán horarios de sábados. En este escenario, las últimas unidades que partirán desde las estaciones cabeceras serán las siguientes:

Ramal Constitución – Ezeiza / Llavallol

Constitución- Ezeiza: 21.20 hs

Constitución- Llavallol: 22.11 hs

Ezeiza-Constitución: 21.55 hs

Ramal Constitución – Glew / Korn

Constitución-Korn: 21.10 hs

Constitución-Glew: 21.3o hs

Korn-Constitución: 21.38 hs

Ramal Constitución – Bosques

Constitución-Bosques Q: 20.32 hs

Bosques Q- Constitución: 21.19 hs

Constitución- Bosques T: 21.13 hs

Bosques T- Constitución: 21:26 hs

Bosques- Temperley: 22.14 hs

Ramal Constitución – La Plata

Constitución- La Plata: 21.22 hs

La Plata- Constitución: 21.21 hs

¿Y los primeros del año?

Sumado a ello, la Compañía detalló que este jueves 1 de enero, los trenes circularán con cronograma de domingos y feriados.

Los primeros servicios serán:

Ramal Constitución – Ezeiza / Llavallol

Constitución- Ezeiza: 6 hs

Llavallol-Constitución: 6.10 hs

Ezeiza- Constitución: 6.36 hs

Ramal Constitución – Glew / Korn

Constitución-Korn: 6.20 hs

Glew- Constitución: 6.34 hs

Korn-Constitución: 6.49 hs

Ramal Constitución – Bosques

Constitución-Bosques Q: 6.15 hs

Bosques Q- Constitución: 6.54 hs

Constitución- Bosques T: 6 hs

Bosques T- Constitución: 7.10 hs

Ramal Constitución – La Plata

Constitución- La Plata: 5.54 hs

La Plata- Constitución: 6.01 hs

Ante cualquier consulta o inquietud, los brownianos podrán comunicarse con la empresa al 0800-222-8736. Otra alternativa es a través de su página oficial. Para acceder, hacé clic aquí.