Mié, 31/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2557
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
miércoles 31 de diciembre de 2025

Vísperas de Año Nuevo: ¿A qué hora partirán los últimos trenes este miércoles?


Al igual que en Navidad, hoy las unidades circularán con horario de sábados. El jueves 1, lo harán como domingos y feriados. Los detalles.

Durante Año Nuevo, el transporte público vuelve a cambiar sus cronogramas habituales. Debido a ello, Trenes Argentinos difundió la grilla de los últimos servicios que brindarán este miércoles, 31 de diciembre.

 

¿Cuáles son los horarios?

Durante toda la jornada, las formaciones tendrán horarios de sábados. En este escenario, las últimas unidades que partirán desde las estaciones cabeceras serán las siguientes:

 

Ramal Constitución – Ezeiza / Llavallol

  • Constitución- Ezeiza: 21.20 hs
  • Constitución- Llavallol: 22.11 hs
  • Ezeiza-Constitución: 21.55 hs

Ramal Constitución – Glew / Korn

  • Constitución-Korn: 21.10 hs
  • Constitución-Glew: 21.3o hs
  • Korn-Constitución: 21.38 hs

 

Ramal Constitución – Bosques 

  • Constitución-Bosques Q: 20.32 hs
  • Bosques Q- Constitución: 21.19 hs
  • Constitución- Bosques T: 21.13 hs
  • Bosques T- Constitución: 21:26 hs
  • Bosques- Temperley: 22.14 hs

 

Ramal Constitución – La Plata

  • Constitución- La Plata: 21.22 hs
  • La Plata- Constitución: 21.21 hs

¿Y los primeros del año?

Sumado a ello, la Compañía detalló que este jueves 1 de enero, los trenes circularán con cronograma de domingos y feriados.

Los primeros servicios serán:

Ramal Constitución – Ezeiza / Llavallol

  • Constitución- Ezeiza: 6 hs
  • Llavallol-Constitución: 6.10 hs
  • Ezeiza- Constitución: 6.36 hs

Ramal Constitución – Glew / Korn

  • Constitución-Korn: 6.20 hs
  • Glew- Constitución: 6.34 hs
  • Korn-Constitución: 6.49 hs

Ramal Constitución – Bosques 

  • Constitución-Bosques Q: 6.15 hs
  • Bosques Q- Constitución: 6.54 hs
  • Constitución- Bosques T: 6 hs
  • Bosques T- Constitución: 7.10 hs

Ramal Constitución – La Plata

  • Constitución- La Plata: 5.54 hs
  • La Plata- Constitución: 6.01 hs

 

Ante cualquier consulta o inquietud, los brownianos podrán comunicarse con la empresa al 0800-222-8736. Otra alternativa es a través de su página oficial. Para acceder, hacé clic aquí.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram