Volvió a cantar para mantener a sus hijos y hoy cumple un sueño: está en "La Voz"

Se trata de Nadin Chantal, vecina de Claypole. "Mientras ellos dormían, arranqué a presentarme en distintos lugares para traer el billete", contó. Conocé su historia.

Nadin Chantal cumple la primera década viviendo de la música y lo celebra con el salto más importante de su carrera: ser participante de “La Voz Argentina”. La vecina de Claypole es parte del equipo de Miranda.

Su historia

La browniana canta desde pequeña y tiene presente el recuerdo de imitar a Shakira en el colegio. Debido a esos tonos “altos y exagerados”, varios de sus vecinos se quejaron y su mamá la llevó a cantar a la Iglesia. Allí, estuvo varios años hasta que se alejó y decidió ponerle una pausa a la música.

“Después me puse en pareja. A los 19 fui mamá. Hace 10 años me separé y no sabía qué hacer sin dejar a mis hijos. Así que mientras ellos dormían, arranqué a cantar en distintos lugares para traer el billete”, relató Nadin en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Durante esa década, grabó canciones con varios artistas de renombre, como Mario Luis. Sin embargo, esos temas jamás vieron la luz por cuestiones que aún hoy en día desconoce. Asimismo, hizo proyectos solistas, pero no tuvo "apoyo de la productora”.

“Por esos motivos, decidí seguir haciendo trabajos privados. Canto en bares, parrillas, eventos. De a poco fui armando mi sonido y elementos de trabajo. Después de tanto, hoy está pasando mi sueño”, señaló la vecina de Claypole.

Su participación

Si bien hoy forma parte del exitoso programa de Telefe, en un principio estuvo cerca de dejar pasar el tren. Se debe a que no pudo asistir a las audiciones presenciales. “Uno que tiene hijos sabe los tiempos y que a veces no se pueden quedar solos”, resaltó y agregó: “Dije quién me va a querer escuchar. Me hice la ciega y lo dejé pasar, aunque me dolió no ir".

Sin embargo, otra oportunidad tocó a su puerta: era su destino. "Me enteré que estaban haciendo un casting por TikTok. Lo hice y pedí a todos que me ayuden mencionando a gente del canal”, aseguró. Días más tarde, se comunicaron del staff para que pase sus datos: ya era parte de La Voz.

Tan rápido fue todo que la madre de una amiga le hizo un vestido en menos de un día y se presentó así a la audición a ciegas. En esta instancia, interpretó “Aún estás en mi sueños” de Rata Blanca y con su voz acaparó la atención de Miranda.

“Todos deben decir lo mismo: si no lo pasas, no lo sabes lo que se siente. Me propuse hacer mi show como siempre, cantar para la gente. Impacta ver semejante puesta en escena, el escenario es inmenso, y saber que están los coaches ahí”, enfatizó.



Ahora, se alista para la siguiente instancia, en la cual su equipo recibió la ayuda como invitada de Valeria Lynch. En ese contexto, Nadin hizo hincapié en está “muy feliz de conocer a todos los cantantes de ahí”, con quienes compartió varias horas de grabaciones.

Sobre Ale Sergi y Juliana Gattas, quienes lideran su team, afirmó que son “copados y cálidos”. “Dijeron que no nos creamos súper estrellas. Que podamos crecer, que este sea un proceso para que se abran puertas y el camino de la música nos dé lo que buscamos”, agregó.

“Mi objetivo es recorrer escenarios, tener mis propios temas, grabar y que reconozcan mi voz. Que sepan que es Nadin cuando me escuchen”, sentenció a este medio.