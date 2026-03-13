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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2630
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SOCIEDAD
viernes 13 de marzo de 2026

Voraz incendio afectó una casa en Burzaco


Bomberos Voluntarios Almirante Brown trabajaron en el lugar. Mirá las imágenes.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Momentos de enorme tensión se vivieron en las últimas horas en Burzaco. Se debe a que el fuego arrasó a gran velocidad con una vivienda y provocó serios daños materiales en sus instalaciones.

 

¿Cómo fue?

El siniestro se originó este jueves, en una propiedad ubicada en Francisco Viera al 1700. Tras la alerta, acudieron al lugar Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, quienes trabajaron para controlar y extinguir las llamas.

Como suele suceder en este tipo de casos, en el operativo también participaron personal policial de la jurisdicción y ambulancias del servicio municipal, que brindaron asistencia a la familia.

Si bien las causas que originaron el incendio no fueron informadas oficialmente, el fuego generó importantes daños materiales en la totalidad de la vivienda.

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