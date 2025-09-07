Dom, 07/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2442
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
POLÍTICA
domingo 7 de septiembre de 2025

Votaron los principales candidatos en Brown


Se trata de Paula Eichel, Ariel Vieyra y Federico Fuentes. ¿Qué dijeron?

Las elecciones legislativas continúan desarrollándose con normalidad en las diferentes escuelas de Almirante Brown. En este contexto, los principales candidatos de las fuerzas políticas que compiten a nivel municipal ya emitieron sus votos.

¿Cómo fue?

Paula Eichel, quien encabeza la lista de Fuerza Patria, el frente que representa al peronismo local, sufragó este mediodía en José Mármol. Lo hizo en el jardín de infantes Nº 947. “Ahora sí”, publicó en sus redes sociales, junto a la foto del momento donde colocaba el sobre en la urna.

Por otro lado, Ariel Vieyra, primer candidato en la nómina de La Libertad Avanza se presentó en la Escuela de Educación Especial Nº 506, también de José Mármol. "Es una linda jornada para ejercer la democracia. Es muy importante ir a votar y que todo transcurra en paz y armonía", afirmó.

En tanto, el aspirante local de Nuevos Aires, Federico Fuentes, emitió su voto en el Instituto San Gabriel de Claypole. En ese contexto, precisó: "Cumpliendo con el deber cívico. Que el vecino venga a votar porque no hay otra herramienta democrática para poder vivir mejor".

 

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram