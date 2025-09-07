Votaron los principales candidatos en Brown

Se trata de Paula Eichel, Ariel Vieyra y Federico Fuentes. ¿Qué dijeron?

Las elecciones legislativas continúan desarrollándose con normalidad en las diferentes escuelas de Almirante Brown. En este contexto, los principales candidatos de las fuerzas políticas que compiten a nivel municipal ya emitieron sus votos.

¿Cómo fue?

Paula Eichel, quien encabeza la lista de Fuerza Patria, el frente que representa al peronismo local, sufragó este mediodía en José Mármol. Lo hizo en el jardín de infantes Nº 947. “Ahora sí”, publicó en sus redes sociales, junto a la foto del momento donde colocaba el sobre en la urna.

Por otro lado, Ariel Vieyra, primer candidato en la nómina de La Libertad Avanza se presentó en la Escuela de Educación Especial Nº 506, también de José Mármol. "Es una linda jornada para ejercer la democracia. Es muy importante ir a votar y que todo transcurra en paz y armonía", afirmó.

En tanto, el aspirante local de Nuevos Aires, Federico Fuentes, emitió su voto en el Instituto San Gabriel de Claypole. En ese contexto, precisó: "Cumpliendo con el deber cívico. Que el vecino venga a votar porque no hay otra herramienta democrática para poder vivir mejor".