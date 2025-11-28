Vuelta al pasado: Lizy Tagliani recorrió la escuela de su infancia en Adrogué

Se trata de la Primaria N°6 “General Manuel Belgrano”. Mirá el video.

Pese al paso del tiempo y los cambios en su vida, Lizy Tagliani mantiene siempre latente su historia con Adrogué. Esto lo volvió a revalidar en los últimos días, cuando visitó la escuela donde vivió parte de su adolescencia.

¿Cómo fue?

El recorrido lo realizó junto a la periodista Cristina Pérez, en marco del programa “Camino a Casa”. Allí, la humorista y conductora estuvo nuevamente en la Primaria N°6 “General Manuel Belgrano”, ubicada en Seguí y Cordero.

“Tenía 12 años la última vez que entré. Son muchos recuerdos, buenos y no tan buenos”, afirmó Lizy desde la fachada. Una vez dentro, caminó los pasillos, subió las escaleras y entró a las aulas donde pasó momentos claves en su vida.

En esa línea, la browniana enfatizó: “Era fuerte, me estaba descubriendo. Es lindo poder hacer un recorrido de lo que uno fue y poder tenerlo presente. Materializarlo, no sólo mantenerlo en el recuerdo”.

Mientras se sentó en unos de los bancos y realizó un viaje al pasado, Tagliani repasó la lista de los por entonces otros niños que compartían aula con ella y una foto del curso. En ese momento, fue sorprendida por una excompañera, a quien no veía desde hacía décadas.

Luego, observó las notas de sus evaluaciones y puntualizó en que hacía “mucho esfuerzo”. “Ese 6 no era sólo lo que aprendía, sino lo que vivía. Me costaba el doble. Acompañaba a mi mamá al trabajo o no tenía los materiales que pedían”, expresó entre lágrimas.

Más visitas

La recorrida por su barrio no concluyó allí, ya que también le mostró a Cristina Pérez una pizzería emblemática de Adrogué y la casa de una amiga de la familia donde se quedaba cuando su madre no estaba en casa. También, se reencontró con amigas de su adolescencia justo enfrente de "La Colorada", donde compartieron varias noches juntas.

Además, Lizy recibió el cariño de los brownianos mientras caminaba en la calle.