Sáb, 15/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2511
DEPORTES
sábado 15 de noviembre de 2025

Vuelve al ruedo: Claypole juega la semifinal del Reducido por un cupo en la Copa Argentina


Se enfrentará hoy, sábado 15 de noviembre, ante Centro Español en el partido de ida. ¿A qué hora?

Luego de más de tres semanas de descanso, Claypole vuelve a tener acción con el foco puesto en terminar el año con una sonrisa. En esa línea, se enfrentará con Centro Español, en marco de las semifinales del Reducido por el último cupo a la Copa Argetina 2026.

El partido se llevará a cabo hoy, sábado 15 de noviembre, a partir de las 17 hs. Será en el estadio de Ituzaingó, donde el “Gallego” hace de local. El árbitro Gonzalo Correa fue designado para impartir justicia.

¿Cómo llegan?

El camino del “Tambero” para llegar a las semis comenzó ante Central Ballester, al cual derrotó 3-1 en los dos encuentros. En cuartos de final, se vio las caras con Cañuelas: Claypole ganó 2-1 de visitante y selló la clasificación el 19 de octubre con un empate 1-1 en el Capocasa.

Centro Español, que terminó 8° con 30 puntos en la Zona B, avanzó en la primera rueda con un contundente 4-1 global frente a Victoriano Arenas; mientras que en la siguiente instancia superó 1-0 en la ida y 4-2 en la vuelta a Yupanqui.

