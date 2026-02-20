Vuelve la “Granja Nocturna” a Brown: habrá ferias, circuito de viveros y telescopios abiertos

Será todo este finde. La grilla de actividades además incluye charlas, gastronomía, visitas guiadas y proyecciones. Conocé más.

Vuelve otra esperada propuesta recreativa y educativa a Ministro Rivadavia. Se trata de una nueva edición de la “Granja Nocturna”. Esta se llevará adelante este sábado 21 y domingo 22, con entrada libre y gratuita.

¿Qué visitar?

La cita será en el predio ubicado en Juan B. Justo 1000, de 12 a 21 hs. Durante ambas jornadas habrá feria de productores rurales con artesanías, frutas, verduras, quesos, embutidos, conservas, huevos de campo e indumentaria.

También se desplegará un circuito de viveros con cooperativas florícolas. Estas ofrecerán plantas, flores, aromáticas, arbustivas, insumos de vivero, alfarería y venta directa. Además, se sumará un sector gastronómico.

Asimismo, se instalará un stand institucional con charlas, recorridos guiados y actividades para toda la familia. Entre las propuestas destacadas en ambos días se ofrecerá:

16 hs: visita guiada al Parque Astronómico

17 hs: charla abierta titulada “Volvemos a la Luna”

Entre las 18 y las 20 hs: “Brown mira al cielo”

De 19.30 a 20.30 hs: visitas nocturnas guiadas.

Como parte de la programación, el sábado a las 19.30 hs también se proyectará el documental “Semillas: ¿Bien común o propiedad corporativa?”; mientras que el domingo a las 20 hs tendrá lugar un fogón de cierre.

“Seguimos impulsando propuestas que fortalecen la producción local, promueven la educación ambiental y generan espacios de encuentro para las familias brownianas. La Granja Nocturna es una excelente oportunidad para acercarse a nuestros productores, disfrutar de actividades educativas y compartir una experiencia distinta”, remarcó Mariano Cascallares.