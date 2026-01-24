¡Yo te elijo!: Pokemones gigantes invadirán Boulevard Shopping de Adrogué

La propuesta es gratuita. Las familias podrán tomarse fotos con Pikachu y Squirtle. Conocé qué día y horario estarán.

Boulevard Shopping no para de sorprender. El complejo volverá a ser escenario de una recorrida de muñecos gigantes, los cuales se tomarán fotos con los presentes y sacarán más de una sonrisa.

¿Cuándo será?

El centro comercial, ubicado en avenida Yrigoyen 13.298, Adrogué, ahora contará con la presencia de nuevos personajes de Bubbles Fun. En esta oportunidad, estarán Pikachu y Squirtle.

La visita de los dos pokemones más icónicos y populares será este sábado, 24 de enero. Comenzará a las 17 y se extenderá hasta las 21 hs. Los muñecos estarán recorriendo las instalaciones de Boulevard Shopping y posando en las fotos de quienes así lo deseen.

En este marco, desde la organización recordaron que las visitas se repetirán todos los sábados del mes, aunque variarán los personajes que se harán presentes. En anteriores oportunidades, estuvieron Stitch, Ángel, Mike Wazowski y Sullivan.