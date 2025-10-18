Granja nocturna, Noche de los Museos y evento Stone, la grilla de este finde en Brown

Conocé todas las alternativas que se ofrecerán en las distintas localidades.
Llegó un finde especial a Almirante Brown, donde los vecinos se preparan para celebrar junto a mamá. En este escenario, que mejor que planificar una salida y disfrutar de las múltiples propuestas que se llevarán adelante en el distrito. Todas tendrán acceso gratuito y fueron pensadas para todos los gustos.
Sábado 18
- Granja nocturna: reunirá feria de productores rurales, circuito de viveros, charlas sobre el ambiente y un fogón con el show en vivo de “Ñancara Wancolahuen”. Será de 10 a 20 hs, en el predio ubicado en avenida Juan B. Justo 1000, en Ministro Rivadavia.
- "Noche de los Museos": incluye visitas guiadas por las diversas salas de arte del distrito, charlas, proyecciones y música, además de descuentos en comercios adheridos a la iniciativa. Se llevará adelante de 16 a 22 hs, en diferentes espacios culturales. Podes acceder a la grilla completa y sus actividades haciendo clic aquí
- Boulevard festeja el Día de la Madre: se instalará una novedosa cabina de viento, entre las 14 y las 20 hs. Estará en el hall central del complejo (avenida Yrigoyen 13298, Adrogué). En ese contexto, los vecinos tendrán la chance de ganar premios en la cabina. Además, estarán los personajes gigantes de Bubbles Fun.
- Noche de los ballets: con la participación de los elencos “El Legüero”, “Renacer” e “Irupe”. El escenario será el Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo de Burzaco (E. de Burzaco 740), a partir de las 20 hs.
- Tarde de juegos de mesa, edición adultos mayores y acompañantes: la actividad está a cargo de la psicóloga y psicogerontóloga Solange Estévez. Comenzará a las 15 hs, en la Biblioteca Esteban Adrogué (La rosa 974).
- Claypole a Cielo Abierto: será desde las 15 hs, sobre la calle Alcorta. Habrá shows, paseo de compras y circuito gastronómico.
- También en Longchamps: la misma propuesta se vivirá en la localidad, pero comenzará un poco más tarde: a las 20 hs. El evento se llevará adelante en la avenida Hipólito Yrigoyen y Bolívar. Habrá oferta gastronómica y espectáculos en vivo.
- Muestra de artes visuales “Mapas cotidianos”: a las 18 hs, en la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia (Motti de Muesca 394). El espacio invita a recorrer los paisajes íntimos de lo cotidiano a través de la pintura y las técnicas mixtas.
- “Mar de Fondo”: Un evento musical que combina voces, energía y emoción, bajo la dirección de Fernando Mozzo. Será a las 19 hs, en la Casa de la Cultura Adrogué, sala Soldi (Esteban Adrogué 1224).
Domingo 19
- "Experiencia Stone" en Burzaco: una jornada dedicada a la banda. Será a las 18 hs, el Centro Discépolo de Burzaco. Si bien la entrada será gratuita, solicitaron colaborar con un litro de leche común o en polvo. Incluirá charlas, música en vivo y homenajes imperdibles.