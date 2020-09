Onan fue citado a la Selección Argentina de Para-Taekwondo

Compartir en:

miércoles 16 de septiembre del 2020

El adolescente de 14 años tiene autismo y practica artes marciales en Brown de Adrogué. Se convirtió en el representante del distrito más joven en alcanzar este logro. Conocé su historia.

Los sueños están para cumplirse y Onan Cosentino Álvarez es un claro ejemplo. Siempre se ilusionó con formar parte de la Selección Argentina de Para-Taekwondo y finalmente le llegó el llamado más esperado. Hoy tendrá su primera práctica.

El adolescente de 14 años tiene Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) y realiza el arte marcial coreana en Brown de Adrogué. Con su citación al grupo nacional, se convirtió en el browniano más joven en formar parte de la convocatoria de la WT y segundo a nivel histórico. Antes, sólo lo había conseguido Aylen Romachuk, su entrenadora.

¿Cómo se enteró? Recibió la confirmación sobre el final de una clase virtual que tuvo en vivo con sus compañeros del "Tricolor". Acompañado por su familia, quedó sorprendido y festejó junto a sus padres. El emotivo momento fue grabado por uno de los presentes.

"Cuando me lo comunicaron estaba muy emocionado. Nunca creí que alguien como yo podría llegar a la Selección. No me creía capaz,pero es cierto que los sueños se hacen realidad. Es muy hermoso. Todo lo que yo soy es por mi profesora y gracias a ella estoy aquí", expresó Onan en diálogo exclusivo con www.deBrown.com.ar.

Su carrera

Es uno de los máximos exponentes locales a nivel competitivo: en 2019 se consagró Campeón Nacional en su categoría. Además, en febrero fue convocado a un campus en el Cenard.

Por último, en julio de 2020 formó parte de la Selección Bonaerense. Tras sus buenas actuaciones y en medio de la pandemia, el browniano alcanzó el mayor de sus metas: representar a Argentina.